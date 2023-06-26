"Карабах" усилил состав бразильским хавбеком

Опубликовано: 16:30, 26 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Полузащитник португальского "Шавеша" Жунинью стал игроком "Карабаха". Бразилец подписал с агдамцами трехлетний контракт

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Жунинью.

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на три года. За это время он заработает 1,5 млн евро.

Жуниньо, предыдущим клубом которого был португальский "Шавеш", будет выступать за "Карабах" по 18-м номером.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне "Карабах" стал чемпионом Азербайджана, набрав в 36 турах 90 очков. Это юбилейное, десятое чемпионство в истории клуба.