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"Карабах" усилил состав бразильским хавбеком

&quot;Карабах&quot; усилил состав бразильским хавбеком
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Полузащитник португальского "Шавеша" Жунинью стал игроком "Карабаха". Бразилец подписал с агдамцами трехлетний контракт

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" объявил о подписании контракта с бразильским полузащитником Жунинью.

Соглашение с 26-летним хавбеком рассчитано на три года. За это время он заработает 1,5 млн евро.

Жуниньо, предыдущим клубом которого был португальский "Шавеш", будет выступать за "Карабах" по 18-м номером.

Сезон 2022/23

В прошлом сезоне "Карабах" стал чемпионом Азербайджана, набрав в 36 турах 90 очков. Это юбилейное, десятое чемпионство в истории клуба.

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