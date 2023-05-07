Опубликовано: 20:30, 7 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Баку были доставлены капсулы с частицами огня от Могилы Неизвестного Солдата. По этому случаю была проведена торжественная церемония.

В Баку состоялась международная акция "Огонь памяти", в рамках которой капсулы с частицами огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве были переданы Русской общине Азербайджана и Международному благотворительному фонду горских евреев республики.

В азербайджанскую столицы они были доставлены телеведущей Ириной Куксенковой и певцом, заслуженным артистом России Яном Осиным.

По словам руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане Ирека Зиннурова, память о Великой Отечественной войне должна быть сохранена ради того, чтобы подобная трагедия не повторилась.

В ходе торжественной церемонии состоялся показ литературно-музыкальной программы "Стихи о героях", в которой прозвучали произведения Константина Симонова, Мусы Джалиля, Булата Окуджавы, исполнялись песни военных лет.