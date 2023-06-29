Канатка в Дербенте: вдвое больше туристов поедут на отдых в Дагестан

Опубликовано: 16:42, 29 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Подробности масштабного проекта - строительства канатной дороги в Дербенте - рассказали в компании, создавшей его. Планируется, что канатка привлечет в древнейший город России вдвое больше туристов.

Реализация проекта канатной дороги в Дербенте позволит нарастить поток туристов вдвое уже к 2027 году, заявил коммерческий директор группы компаний "Урбантех" Даниил Хазов.

Проект канатки был представлен накануне главе государства. Первая же презентация прошла в апреле.

"Проект создаст условия для увеличения туристического потока в древнем городе более чем в два раза к 2027 году, а также снизит человеческое воздействие на объекты культурного наследия и городскую экологию и уменьшит нагрузку на транспортную сеть в условиях растущего туристического потока"

– Даниил Хазов

О канатной дороге в Дербенте

По словам топ-менеджера, длина дороги достигнет 2 850 м, в ней будет 17 кабин, каждая рассчитана на 8 человек. Она будет перевозить полтысячи человек в час, пишет ТАСС.

"Это позволит туристам увидеть древний город с высоты птичьего полета, а местным жителям - сэкономить до 30 минут при передвижении между набережной Дербента и исторической частью города"

– Даниил Хазов