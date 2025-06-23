Кампания против Ирана не закончилась – ЦАХАЛ

В Израиле готовятся к новой фазе борьбы с Ираном, однако в настоящий момент армия страны вернется к выполнению задач в секторе Газа.

В Генштабе Израиля анонсировали новую фазу военной операции против Ирана, однако реализация ее отложена из-за необходимости сфокусироваться на Газе, сообщил генерал-лейтенант Эяль Замир.

"Мы завершили важный этап, но кампания против Ирана не закончилась. Мы вступаем в новый этап, основываясь на достижениях текущего"

– Эяль Замир

Отметим, что в Израиле на фоне перемирия с Ираном сняли ограничения в тылу.

Напомним, что в ночь на вторник Тегеран и Тель-Авив договорились о прекращении огня. Ранее Израиль атаковал ядерные объекты в Иране и военные цели на территории Исламской Республики, а Иран отвечал ударами по целям в Израиле.