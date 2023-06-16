"КамАЗ" протаранил маршрутку на трассе Махачкала-Каспийск

Сегодня вечером на трассе, соединяющей столицу Дагестана с Каспийском, столкнулись грузовик "КамАЗ" и маршрутное такси с пассажирами, в ДТП пострадали по предварительным данным 13 человек.
Автоавария с участием микроавтобуса и грузового автомобиля "КамАЗ" произошла на трассе Махачкала-Каспийск, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах Дагестана.
"Столкнулись грузовой "КамАЗ" и пассажирский микроавтобус Ford Transit. По предварительным данным, пострадали 13 человек"
- ГУ МЧС по Дагестану
Десятерых пострадавших в аварии отвезли в городскую больницу Каспийска, троих - в ортопедо-травматологический центр в Махачкале, передает "Интерфакс".
Подробности происшествия пока неизвестны.