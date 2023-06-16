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"КамАЗ" протаранил маршрутку на трассе Махачкала-Каспийск

&quot;КамАЗ&quot; протаранил маршрутку на трассе Махачкала-Каспийск
© Фото: Мария Новоселова /"Вестник Кавказа"
Сегодня вечером на трассе, соединяющей столицу Дагестана с Каспийском, столкнулись грузовик "КамАЗ" и маршрутное такси с пассажирами, в ДТП пострадали по предварительным данным 13 человек.

Автоавария с участием микроавтобуса и грузового автомобиля "КамАЗ" произошла на трассе Махачкала-Каспийск, есть пострадавшие, сообщили в экстренных службах Дагестана.

"Столкнулись грузовой "КамАЗ" и пассажирский микроавтобус Ford Transit. По предварительным данным, пострадали 13 человек"

- ГУ МЧС по Дагестану

Десятерых пострадавших в аварии отвезли в городскую больницу Каспийска, троих - в ортопедо-травматологический центр в Махачкале, передает "Интерфакс".

Подробности происшествия пока неизвестны.

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