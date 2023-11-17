Какие права теперь нужны для катания на снегоходе?

Водить снегоход, не получая прав тракториста, разрешили россиянам. Закон призван облегчить жизнь туристам и помочь с развитием горнолыжных курортов.

С сегодняшнего дня кататься на снегоходе в России можно будет и не будучи трактористом – о вступлении в силу соответствующего закона рассказали в Минэкономразвития РФ.

Отныне ездить не только на снегоходе, но и на квадроцикле, и в целом на любой другой мотовездеходной технике, можно:

с правами категорий А и B1 – без ограничений;

с категорией В, С и D – пройдя инструктаж и перемещаясь вне дорог общего пользования.

Раньше легально проехать на снегоходе разрешалось только тем, у кого было удостоверение тракториста-машиниста. Чтобы его получить, требовалось пройти обучение и сдать экзамены. Теперь же у любителей активного отдыха появилось больше возможностей провести время. А предприниматели наконец смогут вывести из тени бизнес по аренде снегоходов.