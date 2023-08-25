Какие небоскребы разрешили построить в Тбилиси?

Власти грузинской столицы дали разрешение на возведение нескольких небоскребов по всему городу. В самой высокой башне, согласно проекту, будет почти 170 этажей.
Тбилисский горсовет поддержал идею о строительстве небоскребов в столице. За реализацию проекта проголосовали большинство депутатов сакребуло.
Все небоскребы будут функционировать как жилые дома.
Они разместятся в четырех районах Тбилиси:
- у площади Героев – две высотки в 52 этажа каждая,
- Ваке – небоскреб в 169 этажей,
- Диди Дигоми,
- Самгори.