Какие небоскребы разрешили построить в Тбилиси?

Опубликовано: 23:15, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Тесемникова Анастасия

Власти грузинской столицы дали разрешение на возведение нескольких небоскребов по всему городу. В самой высокой башне, согласно проекту, будет почти 170 этажей.

Тбилисский горсовет поддержал идею о строительстве небоскребов в столице. За реализацию проекта проголосовали большинство депутатов сакребуло.

Все небоскребы будут функционировать как жилые дома.

Они разместятся в четырех районах Тбилиси:

у площади Героев – две высотки в 52 этажа каждая,

Ваке – небоскреб в 169 этажей,

Диди Дигоми,

Самгори.