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Какие небоскребы разрешили построить в Тбилиси?

Вид Тбилиси
© Фото: Тесемникова Анастасия
Власти грузинской столицы дали разрешение на возведение нескольких небоскребов по всему городу. В самой высокой башне, согласно проекту, будет почти 170 этажей.

Тбилисский горсовет поддержал идею о строительстве небоскребов в столице. За реализацию проекта проголосовали большинство депутатов сакребуло.

Все небоскребы будут функционировать как жилые дома.

Они разместятся в четырех районах Тбилиси:

  • у площади Героев – две высотки в 52 этажа каждая,
  • Ваке – небоскреб в 169 этажей,
  • Диди Дигоми,
  • Самгори.
Тбилисское метро модернизируют за $20 миллионов

Тбилисское метро модернизируют за $20 миллионов

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