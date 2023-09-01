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Как стать лидером? Совет от Владимира Путина

Как стать лидером? Совет от Владимира Путина
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владимир Путин на "Разговоре о важном" рассказал, как стать лидером. По его словам, интересные дела приносят результаты. Он примел пример Чарли Чаплина.

Российский президент Владимир Путин, отвечая на вопросы во время "Разговора о важном", поделился мнением по поводу лидерских способностей.

По словам руководителя страны, для того, чтобы стать лидером, необходимо заниматься интересными делами, за счет которых придут результаты.

"Как только результатов будете добиваться, вы почувствуете вкус к тому делу, которым занимаетесь, будете примером для других. И так постепенно, постепенно появятся лидерские навыки и качества, и люди за вами пойдут"

- Владимир Путин

В качестве примера он привел Чарли Чаплина, который легко обращал на себя внимание окружающих. Тем не менее, добавил Путин, лидеру в первую очередь необходимо добиваться успехов.

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