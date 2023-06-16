Как пережить жару. Проверенные советы

Опубликовано: 13:36, 16 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что происходит с организмом в жаркую погоду и как можно легче переносить жару? Что делать при тепловом ударе? Медицинские советы для всех, кто тяжело переносит летний зной.

Жара сказывается на самочувствии каждого и многие плохо переносят такую погоду, страдают от тепловых ударов. Есть несколько способов, чтобы легче переносить жару.

Почему в жару ощущается усталость?

Жара часто ведет к обезвоживанию, так как организм, пытаясь охладиться, выводит влагу через кожу. Обезвоживание проявляется головными болями, чувством усталости и сонливостью. С потом организм теряет и важные микроэлементы, нарушается солевой баланс, что также может стать причиной усталости и головной боли.

"В жару мы теряем много жидкости, снижается аппетит, ускоряется расход витаминов группы В, С, ряда минеральных веществ - не случайно в жару мы чаще испытываем чувство усталости, быстрой утомляемости. Теряются минеральные соли"

– профессор и диетолог Маргарита Королева

Жара легче переносится в сухом климате. Во влажном климате снижается способность потеть, поэтому происходит перегрев, ухудшается самочувствие и работоспособность.

Что пить в жару?

Однозначного мнения о том, что лучше - пить в жару холодное или горячее, нет. Считается, что если выпить горячий чай, то можно будет эффективнее остыть. Организм, чтобы снизить градус, активизирует мощное потоотделение, в итоге после чашки чая вам будет прохладнее, чем до нее. Такой способ может сработать только в условиях сухой жары.

При этом медики не советуют пить много тонизирующих - таких как кофе и чай - напитков в жару. Кофе обезвоживает организм.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ледяные напитки вредны в жару, они не только обманывают регуляционную систему, но и могут стать причиной ангины. Лучше всего пить в жару прохладные или комнатной температуры напитки. Предпочтение стоит отдать чистой воде, минералке, кислым сокам с водой, охлажденным травяным чаям, кисломолочным напиткам.

Пить в жару здоровому человеку нужно минимум 2 литра в день.

Что происходит с организмом в жару?

Жаркая погода влияет на деятельность всего организма:

снижается тонус вен,

давление снижается,

сгущается кровь,

учащается сердцебиение,

в кровь выбрасываются адреналин и норадреналин,

скорость кровотока увеличивается в коже,

внутренние органы получают меньше кислорода и питания.

Питание в жару

Обычно в жару не хочется есть, так организм снижает нагрузку и экономит энергию. Правильнее всего есть в жаркую погоду легкую пищу. Овощные салаты, помидоры, холодные супы и окрошка, зелень, сезонные фрукты и ягоды должны стать основой рациона в жару. Еда в жару не должна быть жареной и жирной, мясо лучше исключить. Из фруктов лучше выбирать клубнику, малину, вишню, зеленые яблоки, апельсины. Отказаться стоит от углеводистых бананов, черешни, абрикосов.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Симптомы теплового удара

Распознать тепловой удар или его приближение можно по следующим признакам:

головокружение

головная боль

тошнота

шум в ушах

обморок

спутанность сознания

мышечные судороги

обильное потоотделение, липкая кожа

усталость.

В таком состоянии повышается риск сердечного приступа.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первая помощь при тепловом ударе предполагает понижение температуры тела. Можно положить на голову влажное полотенце, опустить ноги в таз с холодной водой и даже приложить пакеты со льдом к подмышкам. Голову лучше приподнять, а пострадавшего - уложить в тени. Важно, чтобы человек с тепловым ударом выпил немного воды, лучше с солью.

В случае, если у человека в жару начинаются рвота и судороги, темнеет в глазах, нужно вызывать скорую. Это значит, что организм не может снизить критически высокую температуру.

Правила поведения в жару

В период с 10.00 до 16.00 в жаркие дни лучше всего минимизировать время на воздухе. Прямого солнца следует избегать и находиться в тени. Физические нагрузки нужно сократить. Важно носить в жару одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, конопля, шелк. Одежда должны быть полуприлегающей, светлых тонов, лучше закрытая. Светлый головной убор также важен для защиты от солнечного удара. Солнцезащитные очки - не просто аксессуар, но способ защитить глаза от вредного ультрафиолета.