Как пережить жару. Проверенные советы

Жара сказывается на самочувствии каждого и многие плохо переносят такую погоду, страдают от тепловых ударов. Есть несколько способов, чтобы легче переносить жару.
Почему в жару ощущается усталость?
Жара часто ведет к обезвоживанию, так как организм, пытаясь охладиться, выводит влагу через кожу. Обезвоживание проявляется головными болями, чувством усталости и сонливостью. С потом организм теряет и важные микроэлементы, нарушается солевой баланс, что также может стать причиной усталости и головной боли.
"В жару мы теряем много жидкости, снижается аппетит, ускоряется расход витаминов группы В, С, ряда минеральных веществ - не случайно в жару мы чаще испытываем чувство усталости, быстрой утомляемости. Теряются минеральные соли"
– профессор и диетолог Маргарита Королева
Жара легче переносится в сухом климате. Во влажном климате снижается способность потеть, поэтому происходит перегрев, ухудшается самочувствие и работоспособность.
Что пить в жару?
Однозначного мнения о том, что лучше - пить в жару холодное или горячее, нет. Считается, что если выпить горячий чай, то можно будет эффективнее остыть. Организм, чтобы снизить градус, активизирует мощное потоотделение, в итоге после чашки чая вам будет прохладнее, чем до нее. Такой способ может сработать только в условиях сухой жары.
При этом медики не советуют пить много тонизирующих - таких как кофе и чай - напитков в жару. Кофе обезвоживает организм.
Ледяные напитки вредны в жару, они не только обманывают регуляционную систему, но и могут стать причиной ангины. Лучше всего пить в жару прохладные или комнатной температуры напитки. Предпочтение стоит отдать чистой воде, минералке, кислым сокам с водой, охлажденным травяным чаям, кисломолочным напиткам.
Пить в жару здоровому человеку нужно минимум 2 литра в день.
Что происходит с организмом в жару?
Жаркая погода влияет на деятельность всего организма:
- снижается тонус вен,
- давление снижается,
- сгущается кровь,
- учащается сердцебиение,
- в кровь выбрасываются адреналин и норадреналин,
- скорость кровотока увеличивается в коже,
- внутренние органы получают меньше кислорода и питания.
Питание в жару
Обычно в жару не хочется есть, так организм снижает нагрузку и экономит энергию. Правильнее всего есть в жаркую погоду легкую пищу. Овощные салаты, помидоры, холодные супы и окрошка, зелень, сезонные фрукты и ягоды должны стать основой рациона в жару. Еда в жару не должна быть жареной и жирной, мясо лучше исключить. Из фруктов лучше выбирать клубнику, малину, вишню, зеленые яблоки, апельсины. Отказаться стоит от углеводистых бананов, черешни, абрикосов.
Симптомы теплового удара
Распознать тепловой удар или его приближение можно по следующим признакам:
- головокружение
- головная боль
- тошнота
- шум в ушах
- обморок
- спутанность сознания
- мышечные судороги
- обильное потоотделение, липкая кожа
- усталость.
В таком состоянии повышается риск сердечного приступа.
Первая помощь при тепловом ударе предполагает понижение температуры тела. Можно положить на голову влажное полотенце, опустить ноги в таз с холодной водой и даже приложить пакеты со льдом к подмышкам. Голову лучше приподнять, а пострадавшего - уложить в тени. Важно, чтобы человек с тепловым ударом выпил немного воды, лучше с солью.
В случае, если у человека в жару начинаются рвота и судороги, темнеет в глазах, нужно вызывать скорую. Это значит, что организм не может снизить критически высокую температуру.
Правила поведения в жару
В период с 10.00 до 16.00 в жаркие дни лучше всего минимизировать время на воздухе. Прямого солнца следует избегать и находиться в тени. Физические нагрузки нужно сократить. Важно носить в жару одежду из натуральных тканей: хлопок, лен, конопля, шелк. Одежда должны быть полуприлегающей, светлых тонов, лучше закрытая. Светлый головной убор также важен для защиты от солнечного удара. Солнцезащитные очки - не просто аксессуар, но способ защитить глаза от вредного ультрафиолета.