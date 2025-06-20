Как конфликт на Ближнем Востоке может повлиять на отношения России и США?

В Кремле заявили, что конфликт между Ираном и Израилем не помешает диалогу России и США. Там же назвали "беспрецедентными" удары США по Ирану.

Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как события на Ближнем Востоке могут сказаться на российско-американских отношениях.

По словам пресс-секретаря президента, конфликт между Ираном и Израилем никак не повлияет на диалог Москвы и Вашингтона. Он добавил, что это разные направления.

Песков подчеркнул, что Россия имеет стратегическое партнерство с Ираном, но и занимается восстановлением собственных отношений с Соединенными Штатами.

При этом представитель Кремля назвал состоявшиеся удары США по Ирану "беспрецедентными". Пресс-секретарь главы государства заключил, что последствия атаки будут негативные.