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Кабардино-Балкарию будет штормить от жары

Кабардино-Балкарию будет штормить от жары
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Спасатели объявили в Кабардино-Балкарии штормовое предупреждение в связи с пожарной опасностью

Синоптики прогнозируют, что в ближайшие дни из-за жаркой погоды в Кабардино-Балкарии чрезвычайно возрастет вероятность пожаров.

В связи с этим в региональном главке объявили в республике чрезвычайную пожароопасность 5 класса. Этот режим касается северо-востока республики.

Пик жары и риска пожаров придется на 17 и 18 августа.

«В регионе есть вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с ландшафтными и лесными пожарами, а также возгораниями на объектах экономики и в населенных пунктах, расположенных в пожароопасной зоне»

– пресс-служба МЧС РФ

В этой связи спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от разведения костров в лесу и под кронами деревьев.

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