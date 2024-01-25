Кабардино-Балкария заработала на продтоварах $24,3 млн 

Аграрии и производители Кабардино-Балкарии значительно превысили нормы по различным показателям экспорта продукции. Наибольшим спросом пользуется зерно, кондитерские изделия, напитки и сыры.
Минсельхоз Кабардино-Балкарии проинформировал о росте экспорта продукции АПК. Сообщается, что показатель, относительно уровней прошлого года удвоился.
«По предварительным данным таможенной службы России, за 2023 год объем экспорта продовольственных товаров и сельхозсырья КБР составил $24,3 млн»
– Светлана Самченко
Также в ведомстве рассказали о перевыполнении целевого показателя по объемам экспорта товаров агропромышленного комплекса.
Отметим, что республиканские аграрии поставляют зерновую продукцию, также пользуются спросом кондитерские изделия, сыры, а также различные напитки.