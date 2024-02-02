Кабардино-Балкария окажется в эпицентре тепла и урагана 

В некоторых регионах СКФО по-летнему тепло – до +20 градусов днем – и ветрено. Также синоптики предупреждают о повышении опасности схода лавин во всех республиках СКФО.

Синоптики СКФО отмечают, что непогода не торопится покидать регион, так всю пятницу и на протяжении выходных, на Ставрополье, в Северной Осетии, горных районах Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии ветер будет разгоняться до 20 м/с. До вечера пятницы в КБР и на Ставрополье возможен ветер до 32 м/с.

При этом днем столбики термометров будут показывать почти летние температуры. Местами синоптики обещают до 20 градусов тепла. В Ингушетии, Дагестане и Чечне до +15 градусов. Ночью заморозки до -1 градуса.

Также специалисты предупреждают о том, что в горах КЧР, КБР, Дагестана и Северной Осетии возможен сход лавин до конца 8 февраля. А затем, уже до конца 9 февраля вероятность схода снежных масс повысится в Ингушетии и Чечне.