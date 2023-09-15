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Кабардино-Балкария готовится к массовым прививкам

Кабардино-Балкария готовится к массовым прививкам
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Первая партия вакцины от гриппа прибыла в Кабардино-Балкарию. Прививаться можно не только в медучреждениях, но и парках республики.

Почти 200 тыс доз вакцины от гриппа получили медучреждения Кабардино-Балкарии.

«В регион поступило более 119 тысяч доз препарата «Совигрипп» для взрослых и более 67 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых»

– пресс-служба правительства региона

В правительстве отметили, что сделать заветный укол можно не только в поликлиниках, но и в республиканских парках.

Вакцинация от гриппа начнется скоро в Казахстане – прививка бесплатна

Вакцинация от гриппа начнется скоро в Казахстане – прививка бесплатна

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