Кабардино-Балкария готовится к массовым прививкам

Опубликовано: 8:53, 15 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Первая партия вакцины от гриппа прибыла в Кабардино-Балкарию. Прививаться можно не только в медучреждениях, но и парках республики.

Почти 200 тыс доз вакцины от гриппа получили медучреждения Кабардино-Балкарии.

«В регион поступило более 119 тысяч доз препарата «Совигрипп» для взрослых и более 67 тысяч доз препарата «Ультрикс Квадри» для детей и взрослых»

– пресс-служба правительства региона

В правительстве отметили, что сделать заветный укол можно не только в поликлиниках, но и в республиканских парках.