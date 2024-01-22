Вестник Кавказа

Израиль воюет с ХАМАС на Западном берегу

Военнослужащие ЦАХАЛ
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
На Западном берегу Иордана ведутся военные действия между Израилем и ХАМАС. Израильские военные захватили ряд зданий и установили там снайперские посты.

Палестинские радикалы ХАМАС и Армия обороны Израиля ведут военные действия на Западном берегу.

По данным Al Jazeera., ЦАХАЛу удалось окружить несколько объектов в местных населенных пунктах и установить там снайперские посты.

Напомним, что очередной виток эскалации в палестино-израильском конфликте начался после вторжения сил ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября.

Тогда Израиль блокировал палестинский анклав и начал наземную операцию. Премьер Израиля неоднократно подчеркивал, что военная операция будет продолжаться до полной ликвидации ХАМАС и схемы с обменом заложниками не сработают на данном этапе конфликта. 

 

 

 

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