Израиль воюет с ХАМАС на Западном берегу

На Западном берегу Иордана ведутся военные действия между Израилем и ХАМАС. Израильские военные захватили ряд зданий и установили там снайперские посты.
Палестинские радикалы ХАМАС и Армия обороны Израиля ведут военные действия на Западном берегу.
По данным Al Jazeera., ЦАХАЛу удалось окружить несколько объектов в местных населенных пунктах и установить там снайперские посты.
Напомним, что очередной виток эскалации в палестино-израильском конфликте начался после вторжения сил ХАМАС на территорию еврейского государства 7 октября.
Тогда Израиль блокировал палестинский анклав и начал наземную операцию. Премьер Израиля неоднократно подчеркивал, что военная операция будет продолжаться до полной ликвидации ХАМАС и схемы с обменом заложниками не сработают на данном этапе конфликта.