Вестник Кавказа

Израиль усилил удары по югу сектора Газа

Израиль усилил удары по югу сектора Газа
© Фото: ЦАХАЛ
Согласно информации СМИ, ЦАХАЛ стал активнее действовать на юге Газы.

Израильские войска активизировались на юге сектора Газа. Интенсивность ударов возросла, сообщают израильские СМИ. 

Отмечается, что израильская армия нанесла удары по целям в провинции Дейр-эль-Балах, городе Бани-Сухайла (провинция Хан-Юнис), а также по лагерю для перемещенных лиц "Нусейрат". 

Согласно информации палестинских СМИ, жертвами боевых действий стали около 150 человек за день. 

Ранее офис израильского премьера Биньямина Нетаньяху проинформировал, что Тель-Авив разрешит ввоз в Газу ограниченного количества гуманитарной помощи.

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