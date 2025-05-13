Израиль расширил операцию в секторе Газа

Армия Израиля сообщила о расширении военной операции в секторе Газа. Корабли нанесли удары по нескольким объектам на юге анклава.

Израильская армия объявила о расширении военной операции в секторе Газа и уничтожила десятки палестинских радикалов, информацию об этом распространила пресс-служба ЦАХАЛ.

Помимо этого, в Армии обороны Израиля заявили, что за последние несколько дней военные ликвидировали сотни объектов ХАМАС как на поверхности, так и под землей.

В ЦАХАЛ также добавили, что военные корабли атаковали несколько объектов на юге сектора Газа. Там же указали, что израильские ВВС нанесли удары по 140 целям ХАМАС.