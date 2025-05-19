Израиль принял план Уиткоффа по урегулированию в Секторе Газа

В Израиле сообщили, что принимают новый план Уиткоффа. Палестинское движение ХАМАС пока изучает его.

Израиль принимает новый план спецпосланника президента Соединенных Штатов Стивена Уиткоффа по прекращению огня в Секторе Газа и освобождению заложников. Об этом премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху сообщил 29 мая на встрече с семьями заложников, которых продолжают удерживать в анклаве радикалы.

"Израиль принимает новый план Уиткоффа"

– глава израильского правительства

Напомним, 18 мая Израиль начал широкомасштабную операцию в Секторе Газа. В тот же день спецпосланник американского лидера обратился к Израилю и ХАМАС с обновленным вариантом сделки о прекращении огня. По данным СМИ, в этом документе были прописаны гарантии ХАМАС, что Израиль не сможет объявить о прекращении перемирия в одностороннем порядке и возобновить конфликт, как это случилось в марте.

Новое предложение Уиткоффа также предполагало освобождение 10 израильских заложников в обмен на 45-60 дней перемирия, а также освобождение палестинских заключенных.