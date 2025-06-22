Израиль пережил еще три утренние ракетные атаки

Сегодня ранним утром ЦАХАЛ заявила о еще трех запусках ракет со стороны Ирана – ракетные атаки произошли с интервалом в 20 минут, системы противовоздушной системы справились с ними.

Сегодня утром в своем Telegram-канале Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о третьем, а потом и четвертом за ночь запуске ракет из Ирана.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы"

- ЦАХАЛ

Спустя двадцать минут израильские военные зафиксировали уже четвертый за ночь запуск ракет со стороны Ирана, ПВО Израиля отразила и эту атаку, говорится в сообщении пресс-службы.

Вслед за этой атакой последовала еще одна, уже третья только за нынешнее утро – она также произошла с интервалом примерно в 20 минут.

Ранее ЦАХАЛ дважды сообщала о ночных ракетных атаках Ирана.