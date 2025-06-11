Израиль перехватил все запущенные Ираном беспилотники

В Израиле сообщили о перехвате всех беспилотников, запущенных Ираном. Ночью израильская армия совершила атаку на военные и ядерные объекты Ирана.

Израильская армия успешно перехватила иранские беспилотники, выпушенные в сторону Израиля, сообщает израильский новостной портал Ynet.

"В ЦАХАЛ сообщили, что все иранские БПЛА, запущенные в сторону Израиля после атак по Ирану, были успешно перехвачены"

- агентство

Уточняется, что ни один из дронов Ирана не вошел в воздушное пространство еврейского государства.

Напомним, этой ночью израильские ВВС совершили авиаудары по иранским военным и ядерным объектам. Кроме того, были ликвидированы высокопоставленные военные Ирана.

Верховный лидер ИРИ аятолла Али Хаменеи после атаки Тель-Авива заявил, что Израиль ждет "горькая и страшная судьба".