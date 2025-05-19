Вестник Кавказа

Израиль отзывает делегацию переговорщиков из Дохи

Израиль отзывает делегацию переговорщиков из Дохи
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тель-Авив сворачивает переговоры по заложникам с ХАМАС и отзывает делегацию из Дохи.

Израиль прекращает переговоры с ХАМАС в Дохе. Позиция палестинского движения по заложникам не устроила Тель-Авив. 

"Израиль согласен на американское предложение по возвращению заложников, основанное на плане спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Это предложение недавно было передано представителям ХАМАС через посредников, но они по-прежнему упорствуют в своем отказе"

– офис Биньямина Нетаньяху 

Напомним, что план Уиткоффа предполагал освобождение 10 израильских заложников, а также возвращение 16 погибших пленников. В ответ Израиль должен был приостановить боевые действия на 45-60 дней. 

Напомним, что в середине марта Израиль возобновил боевые действия в секторе Газа. Тель-Авив рассчитывает полностью ликвидировать структуры ХАМАС в палестинском анклаве.

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