Вестник Кавказа

Израиль нанес удар БПЛА по зданию полиции в Тегеране

полиция в Иране
© Фото: сайт агентства Mehr
Израильский беспилотник попал в полицейское здание в иранской столице. В результате этого удара пострадали несколько правоохранителей.

Израиль ударил беспилотником по полицейскому зданию в Тегеране. Об этом сообщает 15 июня иранская пресса.

Как отмечает агентство Fars, в ходе этой атаки было ранено несколько сотрудников правоохранительных органов. Само здание практически не пострадало.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу Израиль приступил к широкомасштабной операции, в рамках которой наносит удары по военным и ядерным объектам Исламской Республики.

Ранее сегодня стало известно, что еврейское государство ликвидировало 8 командиров ВМС КСИР.

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