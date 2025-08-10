Вестник Кавказа

Израиль может вернуться к переговорам по Газе в Катаре – СМИ

Протестующие против судебной реформы в Израиле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Израиля рассматривают возможность возобновления переговоров по прекращению огня в секторе Газа, пишет Axios. Известно, что сегодня состоятся переговоры ХАМАС и египетских посредников.

Переговоры по сектору Газа могут быть вновь открыты, пишет со ссылкой на источники американского портала Axios.

По данным СМИ, правительство Израиля может вновь отправить делегацию в Катар на переговоры по Газе. В Дохе стороны обсудят разработку всеобъемлющего соглашения для прекращения боевых действий в Газе и освобождения всех заложников, остающихся в руках ХАМАС.

Отметим, что сегодня консультации по ситуации в палестинском анклаве проводят в Каире делегация ХАМАС и египетские посредники.

