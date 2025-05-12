Вестник Кавказа

Израиль и сектор Газа: в анклаве за сутки погибли еще 67 человек

Израиль и сектор Газа: в анклаве за сутки погибли еще 67 человек
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате израильских ударов по сектору Газа за сутки число погибших возросло по крайней мере на 67 человек. В ночь на пятницу Израиль атаковал центральные районы палестинского анклава.

В Минздраве Палестины поделились новыми данными о погибших и пострадавших в результате атак Израиля на сектор Газа.

"За последние 24 часа в больницы сектора Газа поступили тела 69 погибших, в том числе извлеченные из-под завалов останки 2 человек, убитых ранее. Также был доставлен 221 раненый"

– сообщение Минздрава Палестины

В ведомстве указали, что много тел погибших остается под завалами.

По данным катарского телеканала Al Jazeera, в ночь на 20 июня удару Израиля подверглись центральные районы анклава, в том числе город Дейр-эль-Балах.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.