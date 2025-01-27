Вестник Кавказа

Израиль готовит эвакуацию Газы

Израиль готовит эвакуацию Газы
© Фото: ЦАХАЛ
Израиль с большим оптимизмом поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа - ее приветствовал премьер-министр Биньямин Нетаньяху, а министр обороны Исраэль Кац поручил армии подготовить план переселения.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержал идею президента США Дональда Трампа о переселении жителей сектора Газа в другие страны, отметив, что это сыграет огромную роль в сворачивании агрессии Ирана.

"Они могут уехать, они могут переехать и вернуться. Вы должны восстановить Газу. ...Это первая хорошая идея, которую я услышал"

- Биньямин Нетаньяху

Израильский премьер призвал "развивать, изучать и воплощать в жизнь" эту идею, отметив, что это "создаст новое будущее для всех".

Нетаньяху полагает, что большинство арабских стран перестали считать Израиль своим главным врагом и стали смотреть на Иран, и приход Трампа в Белый дом "дает огромную-огромную поддержку тем, кто желает увидеть сворачивание агрессии Ирана".

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также приветствовал план президента США, и вдохновленный этим, поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав.

"Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху"

- Исраэль Кац

План, разработанный аналитиками ЦАХАЛ, позволит бы любому жителю Газы "уехать в любую точку мира, которая его примет", добавил глава оборонного ведомства Израиля.

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