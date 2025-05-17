Вестник Кавказа

Израиль дал согласие на пропуск около сотни фур с помощью в сектор Газа

Флаг Израиля
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Израиль разрешил пропустить в сектор Газа порядка сотни фур с гуманитарной помощью в сектор Газа. Ранее Тель-Авив разрешил пропустить грузовики через КПП Керем.

Израильское руководство разрешило проезд порядка сотни грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа, сообщает издание The Jerusalem Post.

Как заявил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Йенс Лерке, был запрос, за которым последовало одобрение на проезд фур в сектор Газа.

Он также добавил, что теперь предстоит складировать груз, а затем распределить его нуждающимся через систему, которая существует в секторе Газа.

Ранее Тель-Авив дал согласие на пропуск в сектор Газа через КПП Керем Шалом девять фур с гуманитарной помощью. При этом известно, что на территорию проехали только пять.

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