Источник назвал темы переговоров Путина и Эрдогана

Опубликовано: 10:50, 25 авг 2023 (UTC+3 MSK)

Темами встречи Путина и Эрдогана станут, помимо зерновой сделки, вопросы строительства газового хаба и АЭС "Аккую" в Турции.

Строительство газового хаба и АЭС "Аккую" в Турции, наряду с вопросом продления зернового соглашения, как ожидается, станут основными темами переговоров президентов России и Турции

"Наряду с зерновой сделкой лидеры могут обсудить газовый хаб в качестве одной из приоритетных тем. Также они, как ожидается, обсудят ход строительства АЭС "Аккую" в Турции. Анкара придает большое значение этим проектам"

– источник ТАСС в Анкаре

Ранее источники сообщали о том, что встреча лидеров запланирована на 4 сентября и пройдет в Сочи. Главной темой встречи называлась проблема возвращения к зерновой сделке.