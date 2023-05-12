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Источник назвал срок продления зерновой сделки 

Источник назвал срок продления зерновой сделки 
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Зерновая сделка будет продлена на 60 дней. Об этом заявил президент Турции после переговоров с российским коллегой. 

Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, будет продлен на 60 дней, заявил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, о данном решении может сообщить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой [Владимиром Путиным]"

– источник ТАСС.

Далее собеседник агентства не исключил, что переговоры пройдут в ближайшие дни.

Стамбульские переговоры по зерновой сделке окончены

Стамбульские переговоры по зерновой сделке окончены

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