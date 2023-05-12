Источник назвал срок продления зерновой сделки 

Опубликовано: 6:45, 12 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Зерновая сделка будет продлена на 60 дней. Об этом заявил президент Турции после переговоров с российским коллегой.

Срок действия зерновой сделки, истекающий 18 мая, будет продлен на 60 дней, заявил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, о данном решении может сообщить президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Сделка, думаю, будет продлена на 60 дней, но Россия может согласиться на это в последний раз. Решение о пролонгации "по традиции" может объявить президент Турции Тайип Эрдоган после телефонного разговора с российским коллегой [Владимиром Путиным]"

– источник ТАСС.

Далее собеседник агентства не исключил, что переговоры пройдут в ближайшие дни.