Вестник Кавказа

Испанский футболист стал игроком "Карабаха"

Джонатан Монтьель
© Фото: сайт футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" усилился хавбеком из Испании Джанатаном Монтьелем. Ранее он защищал цвета "Райо Вальекано".

Азербайджанский футбольный клуб "Карабах" заключил контракт с испанским полузащитником Джонатаном Монтьелем. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте клуба.

Соглашение 26-летнего хавбека с агдамской командой рассчитано на два года с возможностью продления еще на два. Он будет выступать под 9-м номером.

Предыдущим клубом Монтьеля был испанский "Райо Вальекано".

Напомним, 5 августа "Карабах" сыграет в Скопье с местным клубом "Шкендия-79" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Игра начнется в 22:00 по бакинскому времени (21:00 мск).

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