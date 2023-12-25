Иранский грузовик устроил аварию с летальным исходом в Армении

Легковой автомобиль марки Mitsubishi и грузовик шведского производителя Scania столкнулись в Сюнике. Авария унесла жизнь одного человека.
Сегодня в Сюнике произошло ДТП с участием двух иномарок. Об этом пишут 19 января местные СМИ.
Авария случилась на дороге, ведущей из Еревана в Мигри.
В результате столкновения Mitsubishi Grandis и грузовика Scania погиб один человек. Еще у двух диагностировали различные травмы, их доставили в больницу.
Согласно предварительной информации, у грузовика были иранские номера.
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