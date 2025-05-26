Иранские ядерные объекты серьезно пострадали – Эсмаил Багаи

Эсмаил Багаи заявил о серьезном ущербе иранским ядерным объектам в ходе конфликта с Израилем.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что ядерные объекты Исламской Республики получили серьезные повреждения в ходе ракетно-бомбовых ударов Израиля и США, передает "Аль-Джазира".
"Да, наши ядерные объекты серьезно пострадали"
– Эсмаил Багаи
Багаи не привел более детальной информации о характере повреждений. Как ранее отметили специалисты МАГАТЭ, в Натанзе были выявлены повреждения помещений для хранения и обогащения урана.
Отметим, что в США присутствуют полярные оценки операции ВВС США против иранских ядерных объектов. Официальный Вашингтон в лице президента Дональда Трамп и госсекретаря Марко Рубио заявил о серьезном ущербе, тогда как американская разведка усомнилась в эффективно ударов США.