Иран запустит третий объект для обогащения урана

В Иране пополнился список ядерных объектов. Согласно официальному заявлению, в ИРИ построен и вскоре будет готов к работе третий завод для обогащения урана.

Иран приступит к обогащению урана на еще одном объекте, об этом заявил глава Организации по атомной энергии ИРИ Мохаммад Эслами, передает агентство ISNA.

"Мы построили и подготовили третий объект для обогащения урана, он располагается в безопасном месте, и после послания, которое мы сегодня направили в МАГАТЭ, мы приступим к оснащению и установке центрифуг на этом объекте"

– Эслами

Ранее советом МАГАТЭ была принята антииранская резолюция, в ответ Иран собирается нарастить производство обогащенного урана.