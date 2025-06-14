Вестник Кавказа

Иран запустил ракеты в сторону Израиля

ЦАХАЛ
© Фото: пресс-служба ЦАХАЛ
В Израиле зафиксировали пуск ракет из Ирана. Ранее сегодня еврейское государство закончило широкомасштабные волны атак по иранским военным объектам.

Иран в ночь с 15 на 16 июня запустил очередную серию ракет в направлении Израиля. Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Там отметили, что системы обороны еврейского государства в настоящее время стараются ликвидировать угрозы.

"Некоторое время назад Армия обороны Израиля зафиксировала пуск ракет из Ирана в сторону территории государства Израиль. Системы обороны работают для перехвата угрозы"

– пресс-служба ЦАХАЛ

Ранее сегодня в ЦАХАЛ сообщили, что Израиль завершил широкомасштабные волны атак по военным объектам Исламской Республики.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
955 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.