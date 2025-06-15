Иран запустил почти 150 БПЛА по Израилю

Из Ирана выпустили в направлении Израиля полторы сотни беспилотников. Это первый шаг комбинированной атаки, уточняют иранские СМИ.

Иран сначала запустил более 140 беспилотников в направлении Израиля. Об этом сообщает иранская пресса.

Согласно информации агентства ILNA, это первая часть комбинированной атаки. После БПЛА в Исламской Республике собираются запустить баллистические ракеты. Количество этих ракет пока не уточняется.

В свою очередь, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что зафиксировали пуски ракет с иранской территории. Сейчас в центральной части еврейского государства, в том числе в Тель-Авиве, звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Иран обратился к трем ближневосточным странам с просьбой связаться с президентом США и попросить его надавить на Израиль, чтобы тот согласился немедленно остановить огонь.