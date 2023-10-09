Иран заявил о том, что непричастен к атаке на Израиль

Иран опроверг причастность к новому витку палестино-израильского конфликта. По данным Тегерана, так Израиль пытается оправдать провал своих разведслужб.
Постпредство Ирана при ООН заявило о том, что Тегеран не помогал и не координировал действия палестинских радикалов ХАМАС при атаке на Израиль. Иранская сторона подчеркнула, что палестинские власти сами принимают подобные решения.
«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной»
– постпредство Ирана при ООН
Далее в заявлении отмечено, что, обвиняя Иран в поддержке атак на еврейское государство, Израиль пытается оправдать провал своей разведки.