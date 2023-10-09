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Иран заявил о том, что непричастен к атаке на Израиль

Иран заявил о том, что непричастен к атаке на Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Иран опроверг причастность к новому витку палестино-израильского конфликта. По данным Тегерана, так Израиль пытается оправдать провал своих разведслужб.

Постпредство Ирана при ООН заявило о том, что Тегеран не помогал и не координировал действия палестинских радикалов ХАМАС при атаке на Израиль. Иранская сторона подчеркнула, что палестинские власти сами принимают подобные решения.

«Решения, принимаемые палестинским сопротивлением, самостоятельны и неизменно соответствуют законным интересам палестинского народа. Мы решительно выступаем в поддержку Палестины, однако мы не участвуем в ее ответных действиях, поскольку они принимаются исключительно самой Палестиной»

– постпредство Ирана при ООН

Далее в заявлении отмечено, что, обвиняя Иран в поддержке атак на еврейское государство, Израиль пытается оправдать провал своей разведки.

Как развивается война Израиля и Палестины

Как развивается война Израиля и Палестины

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