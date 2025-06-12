Иран заявил о сбитом F-35, Израиль опровергает

Противоречивые сведения об уничтожении третьего израильского F-35 приходят из зоны ирано-израильского конфликта. Иран утверждает, что истребитель сбит, а пилот взят в плен. Израиль заявляет, что не потерял сегодня ни одного самолета.

Иранские СМИ сегодня днем рассказали о подбитом в одной из западных провинций Ирана израильском истребителе F-35. По одной из версий, распространяемых в медиа Исламской Республики, пилоту удалось катапультироваться.

Согласно другой версии, пилот сбитого F-35 выжил и был взят в плен ВС Ирана.

Представители ЦАХАЛ заявили, что эта информация – фейк и сегодня ВВС Израиля не потеряли ни одной боевой машины при проведении атак на иранские объекты в рамках военной операции "Восстающий лев".

Напомним, что накануне иранская сторона заявила об уничтожение двух истребителей ВВС Израиля, и Тель-Авив также заявил о ложности этой информации.