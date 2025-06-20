Вестник Кавказа

Иран заявил о намерении всеми силами сопротивляться атакам США

Иран заявил о намерении всеми силами сопротивляться атакам США
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
МИД Ирана выпустил заявление, в котором осудил удары США по иранским ядерным объектам. В нем подчеркнули, что Тегеран имеет полное право использовать все силы, чтобы защитить свои интересы.

Тегеран резко осудил атаку США на иранские ядерные объекты, предназначенные для мирных целей, говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном после американских ударов на объекты в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Подчеркивается, что Тегеран имеет полное право использовать все силы для защиты своих национальных интересов.

"Исламская республика оставляет за собой право всеми силами сопротивляться военной агрессии США, а также обеспечивать собственную безопасность и национальные интересы страны"

- МИД Ирана

Атака на объекты иранской атомной промышленности – "страшный удар по режиму нераспространения ядерного оружия", отметили во внешнеполитическом ведомстве Ирана.

Иранский МИД призвал ООН, Совет Безопасности ООН, генсека ООН, МАГАТЭ и другие профильные организации немедленно отреагировать на эту атаку.

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