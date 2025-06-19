Иран выпустил свыше двух десятков ракет по Израилю — СМИ

Израильские СМИ сообщают о новом ракетном обстреле со стороны Ирана. Согласно предварительной оценке, Исламская Республика запустила около 25 ракет.
Иран начал новую атаку на Израиль. Об этом пишут 20 июня израильские средства массовой информации.
По данным 12-го канал израильского телевидения, Исламская Республика выпустила по еврейскому государству порядка 25 ракет.
На данный момент неизвестно, какие именно города Израиля стали мишенями для иранской атаки стали.
Ранее сегодня сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удары по военным объектам в трех городах Ирана. Атаки были совершены на ракетные комплексы и склады.