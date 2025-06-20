Иран впервые применил баллистическую ракету "Хайбар" – КСИР

Армия Ирана сегодня впервые использовала в боевых условиях отечественную баллистическую ракету средней дальности "Хайбар", сообщили в КСИР. Она была задействована после удара США по ядерным объектам Ирана.

Иранские военные впервые применили разработанную в ИРИ баллистическую ракету "Хайбар" для удара по Израилю, рассказали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

В сообщении говорится, что очередная, 20-я волна операции "Правдивое обещание 3" стартовала с запуска 40 ракет.

"В ходе этой операции впервые была применена многозарядная баллистическая ракета "Хайбар" из третьего поколения воздушно-космических ракет КСИР, в которой была применена новая и неожиданная тактика для более точного, разрушительного и эффективного удара"

– КСИР

По данным КСИР, удары пришлись по главному аэропорту Израиля Бен-Гурион и Израильскому биологическому исследовательскому центру. Кроме того, под атакой оказались центры израильского командования.

"Хайбар" представляет собой баллистическую ракету средней дальности, обладающую твердотопливным двигателем. Дальность полета достигает порядка 2 тыс км, максимальная масса боеголовки – до 1,5 тыс кг. Как заявляли ранее в КСИР, система наведения "Хайбар" дает возможность поражать цели с высокой точностью.