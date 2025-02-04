Иран устранит барьеры для туристов

Власти Ирана намерены работать над ликвидацией барьеров, которые мешают развивать туризм в ИРИ. По словам президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана, страна будет рада принимать гостей.

Руководство Ирана будет вести серьезную работу над тем, чтобы уничтожить препоны, которые стоят сейчас на пути развития туристической отрасли в стране, пообещал президент ИРИ Масуд Пезешкиан.

По его словам, власти приложат все усилия для того, чтобы ликвидировать нынешние барьеры, среди которых в том числе особенности законодательства. Пезешкиан подчеркнул, что в результате станут более удобными условия не только для туристов, но и для инвесторов, которые работают в этой области.

"Готовы принять всех дорогих гостей"

– Пезешкиан

Напомним, что осенью атташе по экономическим вопросам МЭР РФ в Иране Яков Белкин сообщил о значительном росте взаимного турпотока по итогам первого года безвизовых групповых поездок с туристическими целями. Как писало РИА Новости, на сентябрь 2024 в РФ побывали свыше 30 тыс гостей из ИРИ, а в Иран съездили свыше 500 российских туристов.

Стоит отметить, что несколько дней назад посол РФ в Иране Алексей Дедов назвал новые данные: согласно им, Россию посетили уже около 50 тыс иранских туристов.