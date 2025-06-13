Иран согласился на антиядерный договор с США

МИД Ирана сообщил, что страна готова пойти на ядерную сделку, которая гарантирует отсутствие у ИРИ ядерного оружия. При этом от мирного атома Иран отказаться по-прежнему не готов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о готовности Тегерана пойти на соглашение, который не позволит ему создать ядерное оружие.

"Мы готовы к любому соглашению, целью которого будет обеспечить отсутствие у Ирана ядерного оружия, поскольку, согласно нашему принципу, ядерное оружие под запретом"

– Аракчи

При этом министр подчеркнул, что сделка будет невозможна, если ее цель - лишение Ирана его ядерных прав.

На отмененных переговорах, которые должны были пройти сегодня в Омане с участием Ирана и США, Тегеран намеревался представить предложения по ядерной сделке.

"Мы договорились, что на шестом раунде (переговоров – ред.) мы предоставим американской стороне свои предложения, которые могли бы привести к сделке"

– Аракчи

Шестая встреча Ирана и США по ядерной сделке была сорвана из-за обострения конфликта между Ираном и Израилем. По словам главы иранского МИД, в Тегеране не верят утверждениям США о том, что они не участвовали в атаке на исламскую республику.