Иран 60 дней будет пропускать суда через Ормузский пролив бесплатно

В Иране намерены временно прекратить взимать плату за транзит судов в Ормузском проливе на 60 дней, пока будут идти интенсивные переговоры с США. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
По истечении 60-дневного периода Иран восстановит платный проход через Ормузский пролив, чтобы получать прибыль за счет предоставления услуг в сфере безопасности, судоходства и страхования.
Издание подчеркивает, что США согласились с введением платного прохода. При этом точное время начала действия сборов не уточняется.
По данным агентства, из текста меморандума следует, что судоходство в Ормузском проливе будет регулироваться совместно Ираном и Оманом.
Работа над двусторонним документом полностью завершена, о чем накануне сообщили американский лидер Дональд Трамп и замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади. Официальное подписание соглашения назначено на 19 июня в Швейцарии. Как уточнил руководитель иранского МИД, эта сделка гарантирует срочную остановку всех боевых столкновений, включая ливанский фронт.