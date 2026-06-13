Иран 60 дней будет пропускать суда через Ормузский пролив бесплатно

По сообщениям СМИ, власти Ирана планируют восстановить плату за проход судов через Ормузский пролив после завершения 60-дневного периода в рамках нового соглашения с США - а пока что они будут выходить из Персидского залива в открытое море бесплатно.

В Иране намерены временно прекратить взимать плату за транзит судов в Ормузском проливе на 60 дней, пока будут идти интенсивные переговоры с США. Об этом сообщает агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.

По истечении 60-дневного периода Иран восстановит платный проход через Ормузский пролив, чтобы получать прибыль за счет предоставления услуг в сфере безопасности, судоходства и страхования.

Издание подчеркивает, что США согласились с введением платного прохода. При этом точное время начала действия сборов не уточняется.

По данным агентства, из текста меморандума следует, что судоходство в Ормузском проливе будет регулироваться совместно Ираном и Оманом.

Работа над двусторонним документом полностью завершена, о чем накануне сообщили американский лидер Дональд Трамп и замминистра иностранных дел Ирана Казем Гариб-Абади. Официальное подписание соглашения назначено на 19 июня в Швейцарии. Как уточнил руководитель иранского МИД, эта сделка гарантирует срочную остановку всех боевых столкновений, включая ливанский фронт.