Иран считает законной мерой закрытие Ормузского пролива при вмешательстве США

Возможное закрытие Ормузского пролива станет законной мерой в ответ на вмешательство США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, заявил депутат парламента ИРИ Али Яздихах.
Он подчеркнул, что Тегеран будет иметь законное основание оказать давление на США и западные страны и нарушить беспрепятственную нефтяную торговлю между ними.
"Исламская Республика Иран разрешает свободное судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе до тех пор, пока не будут поставлены под угрозу ее жизненно важные интересы"
- Али Яздихах
Напомним, что через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.
Ранее власти Ирана уже предупреждали, что могут ограничить проход судов в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности.