Иран считает законной мерой закрытие Ормузского пролива при вмешательстве США

Если США решат вмешаться в конфликт на стороне Израиля, то Иран будет иметь законное основание оказать давление на Вашингтон и закрыть Ормузский пролив. Об этом заявили в парламенте ИРИ.

Возможное закрытие Ормузского пролива станет законной мерой в ответ на вмешательство США в конфликт с Ираном на стороне Израиля, заявил депутат парламента ИРИ Али Яздихах.

Он подчеркнул, что Тегеран будет иметь законное основание оказать давление на США и западные страны и нарушить беспрепятственную нефтяную торговлю между ними.

"Исламская Республика Иран разрешает свободное судоходство в Персидском заливе и Ормузском проливе до тех пор, пока не будут поставлены под угрозу ее жизненно важные интересы"

- Али Яздихах

Напомним, что через Ормузский пролив проходит до 30% мировых поставок сжиженного природного газа и до 20% глобального экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее власти Ирана уже предупреждали, что могут ограничить проход судов в Ормузском проливе в случае угрозы национальной безопасности.