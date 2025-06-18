Иран провел серию ударов по военным объектам Израиля

Иран ударил по Израилю, об этом сообщают как в ЦАХАЛ, так и в КСИР. Целями стали военные объекты в Хайфе и Тель-Авиве.

В четверг Иран провел очередную атаку на Израиль.

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о том, что со стороны ИРИ зафиксированы новые пуски ракет. В некоторых регионах Израиля сработали сирены воздушной тревоги. По сообщениям портала Ynet, удары наносились по северу Израиля - от залива Хайфы до Тивериадского озера (Кинерет).

"Началась новая волна комбинированных атак ракетами и беспилотниками на объекты военной промышленности в Хайфе и Тель-Авиве. <..> Число ракетных ударов по военной инфраструктуре и объектам оборонной промышленности растет"

– КСИР

Во время атаки 19 июня использовалось более 100 видов БПЛА, следует из заявления иранских военных.