Иран проведет переговоры по ядерному вопросу с "евротройкой" в Женеве

20 июня в Женеве Тегеран и страны "евротройки" сядут за стол переговоров в попытке найти пути решения иранской ядерной проблемы.

Переговоры по ядерному вопросу пройдут в Женеве между главами МИД "евротройки" и Ирана 20 июня. Об этом сообщил глава дипломатического ведомства Исламской Республики Аббас Аракчи.

"В пятницу мы встретимся в Женеве с европейской делегацией"

– Аббас Аракчи

Аракчи отметил, что встреча инициирована представителями стран "евротройки" – Великобритании, Германии и Франции. Переговоры пройдут при участии главы евродипломатии Каи Каллас.

Ранее о планируемых переговорах Тегерана с европейскими странами писало агентство Reuters. По информации издания, консультации будут посвящены ядерной проблеме Ирана.

Зачем Ирану переговоры с "евротройкой"?

Старший научный сотрудник Института Востоковедения РАН Владимир Сажин в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об иранской повестке переговоров Аббаса Аракчи с представителями Франции, Германии и Британии на запланированных на завтра переговорах в Женеве.

"Главное, чего хочет добиться Тегеран от этой встречи – чтобы Израиль прекратил свои удары по иранским объектам. Вполне возможно, что в обмен Тегеран пообещает каким-то образом решить иранскую ядерную проблему. При этом пока не ясно, какие остались для этого возможности, если президент США Дональд Трамп несколько дней назад предложил Ирану "полную капитуляцию"", - прежде всего сказал он.

"Под "капитуляцией" американская сторона подразумевает обнуление иранской ядерной программы, уничтожение всей ядерной инфраструктуры Ирана, прекращение боевых действий против Израиля, сокращение вплоть до полной ликвидации иранского ракетного потенциала, отказ от поддержки проиранских группировок по всему Ближнему и Среднему Востоку – все то, чего Вашингтон хотел добиться от Тегерана изначально, когда шла подготовка к переговорам по новой ядерной сделке", - сообщил Владимир Сажин.

"Я очень сомневаюсь, что Тегеран пойдет на такое, ведь тогда полностью рухнет поддержка даже наиболее приближенных к верховному лидеру и его команде людей. Требования США идут абсолютно вразрез со всей идеологией и политикой Ирана. Тем не менее, иранцы хотят найти какие-то компромиссы, и потому предложили Трампу несколько дней назад продолжить переговоры. Поскольку Трамп ответил, что время переговоров прошло, теперь Тегеран ищет, с кем еще можно вести диалог", - обратил внимание востоковед.

"Самое логичное – это три страны Западной Европы, которые были авторами и подписантами ядерного соглашения 2015 года. Иранцы надеются, что Западная Европа в лице этих трех стран окажет давление, прежде всего на США, чтобы все-таки вернуть их за стол переговоров с Ираном для достижения какой-то сделки. Также Тегеран ждет и давления на Израиль для прекращения военной операции", - подчеркнул Владимир Сажин.

Чего хочет "евротройка"?

Старший научный сотрудник ИВ РАН напомнил, что Западнвя Европа заинтересована в Иране как торговом партнере. "Европейцы очень активно поддерживали СВПД, а после того, как Трамп вывел США из ядерной сделки, поддерживали идею по ее восстановлению. 90-миллионный Иран – это и крупный рынок сбыта, и индустриальная страна с хорошо развитыми научными направлениями и, конечно, земля, богатая полезными ископаемыми. Разумеется, он интересен Евросоюзу и Британии", - отметил он.

"В 2016 году европейцы первыми начали процесс снятия с Ирана санкций. Бизнесмены из Европы ринулись тогда в Иран для того, чтобы забить колышки для будущих экономических, торговых, финансовых отношений с Исламской Республикой, поскольку они были очень выгодны для европейского бизнеса. Сейчас эти страны надеются, что эти контакты удастся восстановить независимо от того, сохранится правящий режим в ИРИ или нет", - заключил Владимир Сажин.