Вестник Кавказа

Иран призвал мировое сообщество отреагировать на угрозы Израиля

Аббас Аракчи
© Фото: IRNA
Тегеран призвал мировое сообщество обратить внимание на угрозы ядерной программе Ирана со стороны Тель-Авива.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с призывом привлечь внимание мировой общественности к угрозам Израиля ударить по ядерным объектам Ирана. 

"В письме к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси я призвал международное сообщество пойти на эффективные превентивные меры против продолжающихся израильских угроз"

– Аббас Аракчи 

Глава иранской дипломатии отметил, что Тегеран будет вынужден принимать особые меры по защите ядерных объектов на территории Исламской Республики. 

Аракчи также подчеркнул, что угрозы Тель-Авива должны быть осуждены Советом безопасности ООН и МАГАТЭ. 

Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль намерен провести военную операцию по уничтожению ядерных объектов Ирана, если переговоры между Тегераном и Вашингтоном зайдут в тупик.

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