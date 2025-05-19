Иран призвал мировое сообщество отреагировать на угрозы Израиля

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к генсеку ООН Антониу Гуттеришу с призывом привлечь внимание мировой общественности к угрозам Израиля ударить по ядерным объектам Ирана.
"В письме к генсеку ООН Антониу Гуттеришу и гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси я призвал международное сообщество пойти на эффективные превентивные меры против продолжающихся израильских угроз"
– Аббас Аракчи
Глава иранской дипломатии отметил, что Тегеран будет вынужден принимать особые меры по защите ядерных объектов на территории Исламской Республики.
Аракчи также подчеркнул, что угрозы Тель-Авива должны быть осуждены Советом безопасности ООН и МАГАТЭ.
Ранее в СМИ появилась информация, что Израиль намерен провести военную операцию по уничтожению ядерных объектов Ирана, если переговоры между Тегераном и Вашингтоном зайдут в тупик.