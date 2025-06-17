Иран примет предложение Трампа о встрече – СМИ

СМИ сообщили, что Иран может согласиться на встречу с представителями США. Ранее Дональд Трамп говорил, что не слишком настроен вести переговоры с Тегераном.

Тегеран может согласиться на встречу с представителями США и намерен на них обсуждать возможности прекращения огня, пишет New York Times со ссылкой на чиновника в МИД Ирана.

Источник отметил, что Тегеран примет предложение американского лидера Дональда Трампа о встрече. Он добавил, что глава внешнеполитического ведомства ИРИ Аббас Аракчи согласится на такую встречу.

Издание передает, что министр намерен обсудить прекращение огня с Израилем, хотя президент США говорил, что переговоры должны быть сосредоточены на ядерной программе Ирана.

Ранее агентство Reuters писало, что Трамп не слишком настроен вести переговоры с Тегераном и может направить на них вице-президента Джей Ди Вэнса и спецпосланника Стива Уиткоффа.