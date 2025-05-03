Иран предупредил евротройку о недопустимости эскалации вокруг ядерной программы

В МИД Ирана пригрозили евротройке серьезными последствиями в случае инициирования процедуры snapback. Глава ведомства не исключил, что этот шаг евротройки приведет к необратимой эскалации.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи обратился к странам евротройки (Великобритания, Германия и Франция) с предупреждением.

На своих страницах в соцсетях он отметил, что попытки этих трех европейских стран инициировать процедуру snapback чревато серьезной эскалацией.

"Иран четко изложил свою позицию. Мы на официальном уровне предупредили всех подписантов СВПД, что злоупотребление механизмом snapback обернется последствиями - приведет не только к прекращению участия Европы в соглашении, но и к эскалации напряженности, которая может стать необратимой"

– Аббас Аракчи

Министр подчеркнул, что после консультаций, прошедших 18 и 23 апреля в Москве и Пекине, он заявлял, что готов посетить столицы стран евротройки, чтобы открыть новую главу в отношениях".

"Это привело к предварительным переговорам на уровне заместителей министров иностранных дел - хрупкое, но многообещающее начало. Однако время поджимает"

– иранский министр

Он добавил, что Исламская Республика готова перевернуть страницу в отношениях и рассчитывает, что европартнеры разделяют это стремление.

Напомним, накануне в Омане прошел четвертый раунд ирано-американских переговоров по ядерной сделке.