Иран предоставит МАГАТЭ информацию о мерах для безопасности ядерных объектов

Данные о мерах, принятых Ираном для того, чтобы обеспечить безопасность своих ядерных объектов, будут направлены в МАГАТЭ. С 13 июня Израиль ведет военную операцию, целью которой являются ядерные объекты Ирана.

В Тегеране сообщили, что доведут до Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) сведения о специальных мерах безопасности на ядерных объектах.

Как рассказал постпред ИРИ при международных организациях в Вене Реза Наджафи на внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, детали поступят в МАГАТЭ позднее.

"Исламская Республика Иран уже приняла необходимые меры для защиты своего ядерного оборудования и материалов. В соответствии с соображениями национальной безопасности информация о мерах будет предоставлена МАГАТЭ в установленном порядке"

– Реза Наджафи

Израильская операция "Восстающий лев" стартовала в ночь на пятницу 13 июня, ее цель - объекты иранской ядерной программы.