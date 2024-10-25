Вестник Кавказа

Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ

Иран пообещал Израилю быстрый военный ответ
© Фото: сайт КСИР
Вскоре Израиль получит сокрушительный ответ на атаку по Ирану, произведенную 26 октября. В КСИР обещают застать ЦАХАЛ врасплох.

Удар Израиля по Ирану не останется безответным, следует из заявления замглавы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Мохаммада Резы Нагди, передает иранский телеканал Al-Alam.

"В ближайшие дни вы увидите еще более сокрушительные удары по сионистскому режиму (Израилю). Мы застанем их врасплох своей инициативностью и изобретательностью"

– генерал-майор

Заявление было сделано 30 октября. Напомним, 26 октября Израиль ударил по ИРИ, это был ответ ЦАХАЛ на иранскую атаку от 1 октября. При этом в Иране не раз подчеркивали, что не хотят развития конфликта.

Накануне президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал "поставить Израиль на место" и заявил, что ответ будет мощным.

"Мы должны поставить (Израиль) на место… Мы тоже способны нанести ущерб их безопасности, и они получат гораздо более мощный ответ, чем раньше"

– Пезешкиан

Также руководство Ирана приняло решение на 200% нарастить военный бюджет на будущий год.

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